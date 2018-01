Menino palestino é ferido por soldados israelenses de palestinos protestaram nesta quinta-feira (18) em um canteiro de obras da barreira de segurança que Israel vem construindo dentro da Cisjordânia. Um menino de 12 anos foi gravemente ferido por soldados israelenses que dispararam balas de borracha e lançaram bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes palestinos. Os manifestantes concentraram os protestos das últimas semanas em uma área particularmente disputada a noroeste de Jerusalém. Se a barreira for construída ali, oito aldeias palestinas serão isoladas e 30.000 pessoas, cercadas. Ontem, a Suprema Corte de Israel congelou a construção desse trecho de 25 quilômetros da barreira depois de generais da reserva israelense terem afirmado que poderiam apresentar um projeto bem menos instrusivo para a barreira. Não houve mais relatos sobre confrontos ocorridos nesta quinta-feira. Apesar disso, um palestino morreu hoje no hospital devido aos ferimentos sofridos em um ataque aéreo israelense contra o campo de refugiados na Faixa de Gaza na quarta-feira, elevando a cinco o número de mortos no incidente. Ontem, um outro ataque de helicópteros artilhados israelenses contra o mesmo campo de refugiados causou a morte de mais duas pessoas.