Menino promove matança de animais em zôo australiano Um menino de sete anos entrou furtivamente em um popular zoológico australiano, jogou animais raros ainda vivos para alimentar crocodilos e matou diversos répteis a pedradas, informou hoje a direção do estabelecimento. O menino saltou uma cerca de segurança do Centro de Répteis de Alice Springs, na região central da Austrália, durante a madrugada da última quarta-feira. Num intervalo de apenas meia hora, ele promoveu uma matança durante a qual pereceram 13 animais, revelou Rex Neindorf, diretor do zoológico. De acordo com ele, o menino usou uma pedra para matar três lagartos, entre eles o mascote do zoológico, um animal de 20 anos de vida. O menor então atirou os animais mortos para um crocodilo de água doce. Depois, o menino lançou animais vivos sobre uma fossa, também para alimentar o crocodilo, chamado Terry, que mede 3m30 e pesa 200kg. Num determinado momento, o menino subiu numa grade para ficar ainda mais perto do crocodilo. As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança do zoológico. Durante a maior parte do tempo, o menino não demonstra nenhuma emoção. "Era como se estivesse brincando", descreveu Neindorf. A polícia de Alice Springs afirma já ter identificado o menino, que mora na região, mas não pode tomar nenhuma providência por causa da idade dele. No Estado australiano de Território do Norte, onde fica Alice Springs, menores de dez anos não são considerados responsáveis perante a lei.