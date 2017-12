Menino se afoga na festa do roqueiro Tommy Lee Um menino de quatro anos morreu afogado durante uma festa de aniversário na casa do roqueiro Tommy Lee, ex-marido da atriz Pamela Anderson, com quem tem dois filhos. O garoto era uma das várias crianças que estavam na festa do ex-baterista do grupo Motley Crue. Segundo a polícia, as crianças estavam nadando quando a vítima apareceu boiando na piscina. Os convidados tentaram reanimar a criança, sem sucesso.