Menino seqüestrado é encontrado são e salvo na Espanha Marc Marqués Selva, de 4 anos, seqüestrado na sexta-feira por cinco homens armados em sua casa na localidade espanhola de Begur, foi localizado na madrugada deste sábado são e salvo, sete horas após sua captura. O menino foi encontrado às 3h (0h de Brasília) pela Polícia local, em uma estrada secundária de Fontanilles, onde havia sido deixado por seus seqüestradores. Marc estava "bem e tranqüilo", dentro do carro utilitário de seu pai, que os seqüestradores haviam roubado na fuga. Eles tinham tentado, sem sucesso, roubar dinheiro do cofre da casa, informou a Polícia. No momento do resgate, o menino estava com saúde mas se queixava do frio. Ele foi levado a um hospital próximo para ser examinado pelos médicos, informaram fontes policiais. Lá ele se reencontrou com a mãe, Maite Selva, de cerca de 30 anos, funcionária da Prefeitura, e o pai, o empresário da construção Luis Marqués, de 60. O seqüestro aconteceu por volta das 20h (17h de Brasília) da sexta-feira. Cinco homens vestidos de preto, usando capuzes e armados com pistolas e facas, seqüestraram Marc na sua casa no bairro de Mas Prats, em Begur, localidade de 3 mil habitantes do litoral nordeste da Espanha. Os seqüestradores haviam cortado o pescoço do cachorro da família com uma faca, e fugiram levando o menino. Segundo fontes policiais, os assaltantes utilizaram dois veículos em sua fuga: um deles, o do empresário, que estava no jardim da casa e com a chave na ignição. A mãe de Marc denunciou o seqüestro à Polícia local enquanto falava por telefone com seu marido. E disse que havia ouvido gritos e ameaças. No momento do seqüestro, Maite estava fazendo compras. Ela telefonou para sua casa bem na hora do assalto. O pai de Marc sofreu, há três meses, um assalto com as mesmas características no escritório de sua empresa de construção.