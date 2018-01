Menino sobrevive a queda de 7 andares em Hong Kong Um menino de quatro anos sobreviveu a uma queda de sete andares em Hong Kong, informaram autoridades locais nesta terça-feira. O garoto caiu da janela de um apartamento. A queda de mais de 20 metros foi amortecida por um toldo. O menino foi encontrado consciente e chorando depois de bater no toldo e cair no chão. O incidente ocorreu ontem, disse Kelly Chan, porta-voz da polícia local. A criança fora deixada em casa sozinha e a mãe foi detida por suposta negligência, prosseguiu a porta-voz. Hoje, o garoto estava internado em condições estáveis de saúde, disse Joyce Chan, uma porta-voz do governo. O jornal South China Morning Post informou que o menino sofreu escoriações na cabeça.