Menor bebê do mundo já pesa 1 kg e passa bem Uma menina que nasceu pesando menos que uma lata de refrigerante, há três meses, está quase pronta para receber alta do hospital. Acredita-se que seja o menor bebê a sobreviver. A menina, chamada Rumaisa, pesava 243 g ao nascer, em 19 de setembro. Isso é quase 30 g a menos que o outro menor bebê sobrevivente, que também nasceu no Centro Médico da Universidade Loyola, em Chicago. Médicos realizaram a cesariana de Rumaisa e de sua irmã gêmea na 26ª semana de gestação. Uma gravidez normal dura 40 semanas, mas a mãe das gêmeas vinha sofrendo de pressão alta. Rumaisa agora pesa pouco mais de um quilo e sua irmã gêmea, Hiba, que nasceu pesando 600 g, agora pesa 2,5 kg. Os pais das meninas são naturais da Índia. Rumaisa significa "branca como o leite" e Hiba, "presente de Deus", segundo informações divulgadas pelo hospital.