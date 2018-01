Menores são seqüestrados de reformatório na Colômbia As autoridades colombianas estão investigando o rapto de dez internos de um reformatório em Villavicencio, sudeste da Colômbia. O seqüestro foi realizado, nesta terça-feira, por oito homens armados, supostamente membros de esquadrões paramilitares. "Os invasores disseram aos internos - entre 12 e 18 anos - que tinham vindo para libertá-los, darem a eles assistência e um salário", disse o diretor do reformatório Mauricio Henao. Segundo o diretor, a maioria dos menores recusava-se a acompanhar os paramilitares, mas, depois de cerca de uma hora, os invasores desistiram de tentar convencê-los e obrigaram todos a partir com eles.