Menos de um em cada dois latino-americanos apóia a democracia Nem sequer um em cada dois latino-americanos apóia a democracia como sistema político e apenas um em cada quatro está satisfeito com ela, segundo uma pesquisa anual do instituto Latinobarómetro 2001, aplicada em 17 países da região entre abril e maio deste ano. Segundo a diretora da entidade, a socióloga Marta Lagos, estes resultados mostram que os efeitos da crise econômica internacional nas economias dos países da região têm um forte impacto na avaliação que seus cidadãos fazem do sistema democrático. Com um total de 18.135 entrevistas que reprsentam os 480 milhões de habitantes desde o Río Grande, na divisa entre México e EUA, e a cidade austral chilena de Punta Arenas, o estudo mostra que a democracia como sistema de governo - que teve um apoio bastante estável entre 1990 e 2000 - sofreu este ano uma queda de 12 pontos percentuais, obtendo o respaldo de apenas 48% dos cidadãos. O país que mais apóia a democracia é o Uruguai (79%); e El Salvador, com 25%, é o que menos a apóia. Quanto à satisfação com o regime democrático, a média da região baixou de 37% para 25%, sendo novamente o Uruguai o país mais satisfeito (55%) e Colômbia e Paraguai os menos satisfeitos. No Chile, 71% da população não está satisfeita com a democracia, enquanto que na Argentina 80% das pessoas estão insatisfeitas com ela. Marta Lagos comparou os índices de apoio e satisfação com a democracia com os de outras regiões do mundo, concluindo que a América Latina ocupa o último lugar, com 48% de apoio e 25% de satisfação. O Eurobarómetro, em compensação, revela que 78% dos europeus apóiam a democracia e 53% se acham satisfeitos com ela. Na África, o regime democrático tem o apoio de 69% e 58% dos africanos estão satisfeitos com o regime, enquanto que nas novas democracias do Leste europeu 53% daas pessoas a apóiam e 29% estão satisfeitas com ela. Para Marta Lagos, os latino-americanos estão demonstrando que não consideram a democracia como um bem político. Ela atribui o fato a quatro debilidades que marcam os atuais sistemas democráticos da região. Um delas é o baixo nível de confiança nas instituições democráticas, entre as quais o Congresso e os partidos políticos. As instituições mais confiáveis na América Latina são, de longe, a Igreja Católica e a televisão, seguidas das Forças Armadas. No que diz respeito aos militares, 50% dos habitantes da região não se importariam que eles chegassem ao poder e 54% acreditam que as Forças Armadas estão envolvidas na política. Segundo a diretora do Latinobarómetro, "há uma percepção errada do papel das diversas instituições na democracia, porque as Forças Armadas não estão entre as instituições mais importantes para o sistema democrático". Em compensação, só 50% acham que não pode haver democracia sem Congresso Nacional. Consultados sobre se tivessem de escolher entre democracia e desenvolvimento econômico, 51% consideraram este último como mais importante; 25% acreditam que a democracia é mais importante e 18% consideram ambas as condições de igual importância. Finalmente, quanto às características mais importantes da democracia, 26% mencionaram eleições regulares, limpas e transparentes, e 19% uma economia que assegure uma renda digna. Marta Lagos concluiu que, salvo o Uruguai e a Costa Rica os países da região estão em processo de consolidação da democracia e entre os cidadãos "não existe uma valorização dos bens políticos porque são praticamente desconhecidos e estão ausentes". Ao mesmo tempo, ela ressaltou, "os bens econômicos que a população acredita serem próprios da democracia, tais como as reformas estruturais, as privatizações e o livre mercado" servem de parâmetro para os latino-americanos julgarem o sistema democrático. E, acrescenta, "ao julgarem a democracia de acordo com os resultados econômicos, (eles) a transformam em algo muito instável".