Mensagem atribuída ao Taleban pede resistência no Iraque Uma fita de áudio supostamente gravada por um importante membro do Taleban pede aos muçulmanos de todo o mundo que aproveitem o mês sagrado do Ramadã para rezar pelo sucesso das batalhas contra as forças dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. O locutor da fita, entregue neste sábado à Associated Press, diz ser Sayed Hamid Agha, um dos principais porta-vozes do Taleban, a milícia fundamentalista islâmica que governou o Afeganistão entre 1996 e 2001, quando foi deposta em meio a uma guerra liderada pelos EUA. Falando aos muçulmanos de todo o mundo - e ao Afeganistão em particular -, a voz na fita diz: "Que este mês transcorra com alegria, sucesso e vitória para todos os muçulmanos do mundo. Rezamos e esperamos que Deus tenha piedade de todos os combatantes sagrados e faça deste Ramadã um mês de sucesso e bênção a eles. Que Deus nos conceda a graça da vitória de todos os combatentes sagrados, seja no Afeganistão, no Iraque ou em qualquer outro canto do mundo." De acordo com ele, o Taleban ampliou suas ações contra as forças lideradas pelos EUA em todo o Afeganistão, e não apenas na fronteira com o Paquistão. Ainda segundo a voz, os talebans lutam sem o auxílio da rede extremista Al-Qaeda ou de outros países árabes, confiando apenas nas armas que foram estocadas pela milícia fundamentalista na época em que governou o país. Não se sabe quando a fita foi gravada e também não é possível confirmar independente e imediatamente sua autenticidade.