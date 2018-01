Mensagem de Saddam reafirma vitória iraquiana O presidente iraquiano, Saddam Hussein, disse nesta madrugada, em uma mensagem divulgada pela televisão oficial, que as forças iraquianas utilizaram apenas um terço de sua capacidade militar para combater as forças anglo-americanas. ?A vitória está próxima e em nossas mãos. Apenas um terço de nossas tropas estão em combate, enquanto que os criminosos (a coalizão) usaram todo o seu arsenal para agredir o Iraque?, disse Saddam na nota lida pelo locutor da TV iraquiana, que vestia uniforme militar. O líder iraquiano pediu para os homens da cidade de Nassiria, onde a resistência tem mantido as forças da coalizão ocupadas, continuarem resistindo a ofensiva anglo-americana com todo o ardor e espiritualidade. ?Combatam o inimigo e mostre toda a sua força. Vocês são um símbolo?, finalizou. Veja o especial :