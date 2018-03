'Mensalão' já tem 20 anos O jornal espanhol El País publicou o que chamou de documentos secretos do ex-tesoureiro do PP Luis Bárcenas, que traziam nomes e montantes recebidos durante anos por alguns membros da legenda. O dinheiro não declarado teria vindo de empresas, principalmente do setor de construção. As doações foram registradas a partir de 1990 e abrangem o período do boom imobiliário que precedeu a quebra que mergulhou a Espanha em uma crise financeira há cinco anos.