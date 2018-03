Mentor de atentado a Bali vai a julgamento na Indonésia O militante do grupo extremista Jemaah Islamiyah, Imam Samudra, foi levado a julgamento na manhã desta segunda-feira na Indonésia acusado ter planejado e executado os atentados do dia 12 de outubro do ano passado, em Bali, onde morreram 202 pessoas, a maioria turistas estrangeiros. Os advogados de Samudra exigiram que o processo fosse adiado, afirmando que seu cliente não poderia ser julgado pelas novas leis antiterroristas, criadas após os atentado em Bali. Se for considerado culpado, Samudra poderá ser condenado à pena de morte Além de Samudra, outras 33 pessoas estão presas por causa desses atentados. O militante extremista disse que o objetivo dos ataques aos bares noturnos em Bali era matar o maior número possível de norte-americanos. Quase metade das vítimas das explosões eram turistas australianos, mas sete mortos eram dos EUA. O grupo Jemaah Islamiyah é acusado de ter ligações com o grupo extremista Al-Qaeda, do milionário saudita Osama bin Laden. Segundo a acusação, Samudra esteve no Afeganistão, sede da Al-Qaeda, durante os anos 90, onde aprendeu a fazer bombas.