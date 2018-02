Mentor militar do líder da Coreia do Norte é demitido

Texto atualizado às 19h40

SEUL - O principal oficial do Exército da Coreia do Norte, o vice-marechal Ri Yong Ho, foi dispensado nesta segunda-feira, 16, informou a imprensa estatal. A decisão surpreende, pois Ri era visto como o mentor do líder do país, Kim Jong Un, que chegou ao poder após a morte de seu pai, Kim Jong Il, em dezembro. O marechal estava sempre ao lado de Kim Jong em eventos oficiais e sua experiência e posição davam ao novo governo credibilidade junto às tropas.

Hyon Yong Chol foi nomeado para assumir o cargo de Ri, informou a agência de notícias do governo. Ri foi removido de diversos postos importantes por motivos de saúde, disse em breve comunicado a agência de notícias do governo. Entretanto, ele não aparentou estar doente nas suas últimas aparições públicas, o que alimenta especulações de que Kim livrou-se dele para imprimir sua marca na nação. Também não havia sinal de discordância na última aparição pública do marechal, há apenas uma semana.

A demissão de Ri, seja por doença ou por erros políticos, balança o centro da estrutura de poder do regime. A decisão de dispensá-lo da liderança militar e política aconteceu na reunião do Partido dos Trabalhadores, convocada de forma inusual no domingo.

É cedo para determinar se "a saída de Ri é uma manifestação de tensões entre civis e militares ou se é uma tentativa de Kim Kong Un de consolidar o poder de sobre o Exército", afirmou John Delury, professor de Estudos Internacionais da Universidade Yonsei, Coreia do Sul.

