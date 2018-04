Menu da última refeição no Titanic vai a leilão Um dos menus da última refeição servida a bordo do Titanic será leiloado por uma casa especializada em Londres. O cardápio deve alcançar um preço equivalente a US$ 150 mil, segundo a expectativa dos vendedores. A peça foi guardada pela mulher de um banqueiro que estava a bordo do navio. Ela conseguiu fugir em um dos botes salva-vidas.