Mercadante acha ?positivo? discurso de Chávez A volta de Hugo Chávez à presidência da Venezuela foi uma "vitória da democracia", avaliou o secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, deputado Aloízio Mercadante (SP). "Não se pode aceitar a interrupção do processo democrático, qualquer que seja a justificativa." Ele disse que o discurso de Chavez, ao retomar o cargo, foi "positivo" porque fez um apelo pela unidade nacional. "Espero que todo esse trauma contribua para o diálogo e o estabelecimento de um pacto de governabilidade", disse o deputado. Mercadante reconheceu que os canais de negociação entre governo e oposição não estavam funcionando na Venezuela. "Houve erros dos dois lados" comentou. Na avaliação do deputado, o Brasil pode servir de referência de maturidade institucional na região, principalmente agora que há focos de instabilidade econômica, social e política em toda a vizinhança. "O Brasil avançou nessa área nos últimos dez anos", disse ele. "Não houve avanços na área social, por isso será preciso enfrentar essa questão para que não coloquemos tudo a perder."