Mercado de Camden é atingido por incêndio O famoso mercado de Camden, no bairro de Camden Town, em Londres, foi atingido ontem no início da noite por um incêndio de grandes proporções, com labaredas que chegaram a 12 metros de altura. Mais de 100 bombeiros tentavam controlar o fogo - ainda sem causa conhecida - que chegou a atingir o pub Hawley Arms, freqüentado por celebridades como a cantora Amy Winehouse e a modelo Kate Moss. O mercado, aberto nos anos 70, é um dos maiores comércios alternativos de rua do país, com lojas, galerias, pubs e cafés, e atrai cerca de 500 mil pessoas por semana. A polícia não registrou vítimas.