Mercado internacional reage bem à saída de Chavez A reação inicial dos mercados internacionais à queda do presidente da Venezuela, Hugo Chavez, foi positiva. Segundo analistas da City londrina, a saída da Chavez abre caminho para que a Venezuela volte a ser governada por uma administração alinhada com políticas de livre mercado e afasta o fantasma do populismo na América Latina. Um reflexo disso é que os papéis latino-americanos estão em alta hoje. Os C-Bonds saltaram de 81,5 centavos de dólar para 82,5, uma alta de 1,2%. Os bônus venezuelanos em dólares registraram um alta de 2,65%. Os preços do petróleo também apresentam uma tendência de queda, com o barril Brent sendo negociado a US$ 24,74, uma queda de 1,2%. "Trata-se de uma notícia muito boa para o mercado de dívidas e acionários", disse Dominic Rossi, o diretor para América Latina do fundo de investimentos Threadneedle Asset Management. Segundo ele, Chavez representava uma permanente ameaça aos direitos de propriedade privada no país. "A nossa expectativa é que após um governo interino, tenhamos na Venezuela uma administração liberal, aberta ao mercado." Rossi não acredita que a crise na Venezuela possa vir a afetar, entre os investidores externos, a imagem de estabilidade democrática na região. "Muito pelo contrário, pois o governo de Chavez não era visto como uma democracia plena." ?Qualquer pessoa será melhor do que Chavez" O chefe para pesquisa de mercados emergentes do banco Dresdner Kleinwort Wasserstein, Neil Dougall, também avalia que a saída de Chavez representa um fator positivo. "A percepção geral nos mercados é de que qualquer pessoa será melhor do que Chavez", disse Dougall. "O fato de que vários setores da sociedade venezuelana, como os sindicatos e associações empresariais, se uniram para pressionar a saída de Chavez é muito importante pois indica que o governo interino será pressionado para promover rapidamente novas eleições." Segundo ele, a Venezuela poderá vir a ter um governo "menos intervencionista e mais aberto ao mercado". Dougall salientou também que a queda de Chavez não deverá ter um contágio negativo na América Latina. "Acredito que o efeito será positivo, pois Chavez representava uma referência de populismo que alguns temiam que poderia se espalhar na região", afirmou. "Com a sua saída, essa possibilidade será ainda mais debilitada". Leia tudo sobre a crise na Venezuela