Mercenários da CIA são mortos no Afeganistão Dois mercenários que prestavam serviços para a CIA foram mortos numa emboscada no Afeganistão, informa a agência de espionagem. William Carlson e Christopher Gleen Mueller estavam ?rastreando terroristas que atuam na região? de Shkin, uma vila na parte oriental do país, quando foram atacados, diz comunicado da CIA. Ambos eram veteranos de forças militares especiais.