Mercenários franceses recebem, mas não cumprem missão Um grupo de mercenários franceses foi contratado, em meados de junho, para efetuar uma missão em Madagáscar, cujo objetivo era garantir o poder do antigo presidente Didier Ratsiraka, que, derrotado eleitoralmente, pretendia permanecer no cargo. Hoje ele está refugiado na França, como outros antigos dirigentes africanos que possuem propriedades no país. Essa aventura, que custou US$ 500 mil, só durou cerca de 30 horas, terminando no mais absoluto fracasso em razão da intervenção direta da diplomacia francesa, que interrompeu a operação. O contrato acabou não sendo cumprido, não se sabendo ao certo quem estabeleceu os contatos e efetuou o pagamento inicial aos mercenários. O Falcon 900, da empresa AeroService Executive, que transportava os 12 mercenários, foi obrigado a voltar para a França depois de ter feito uma escala técnica em Dar Es-Salaam, na Tanzânia. O grupo era formado por antigos militares das forças especiais e dos serviços de informação franceses, mas também por membros do serviço de ordem do partido da extrema direita Frente Nacional, de Jean-Marie Le Pen. O chefe do grupo, cujo nome não foi revelado, é um antigo mercenário que trabalhou com Bob Denard, talvez o mais conhecido entre os chefes mercenários franceses, que participou de várias missões no Congo-Brazaville, Costa do Marfim e Ilhas Comores, nos anos 90. Diplomatas franceses definem essa tentativa dos mercenários como uma mistura de amadorismo e negociata, nada tendo a ver com as operações profissionais de Bob Denard no passado, que embora algumas vezes fracassando, provocavam verdadeiras revoluções nos países onde ocorriam. Não foi o caso de agora. A missão, iniciada no dia 18 no aeroporto de Le Bourget, em Paris, foi interrompida no dia 20, em Lyon, onde o aparelho desceu de volta, sem ter conseguido chegar a Madagáscar. Cada mercenário teria recebido entre US$ 7 mil e US$ 14 mil para participar da missão, que deveria durar, no máximo, um mês e meio. Ninguém sabe quem ficou com a maior parte dos US$ 500 mil. Para alguns especialistas, a iniciativa foi um golpe dos "mercenários", que queriam o adiantamento para participar da missão, mas não tinham intenções de levá-la adiante. Ignora-se quem os pagou, mas imagina-se que tenham sido pessoas com interesses na manutenção do presidente Ratsiraka, ou ele próprio. A manobra foi um fiasco e o atual presidente, Mar Ravalomana, acabou assumindo o poder. A disputa provocou uma crise de abastecimento de alimentos e combustíveis em Madagáscar. O novo chanceler francês, Dominique de Villepin, assumiu inteiramente a responsabilidade pela intervenção francesa dizendo: "No momento em que fui informado da operação, dei ordens para que o vôo fosse interrompido." Segundo o presidente Ravalomana, o objetivo da missão seria assassiná-lo, bem como o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior, durante as festividades do aniversário da independência do país, no dia 26 de junho. Meses antes, já haviam circulado insistentes rumores de que atiradores de elite estrangeiros haviam sido contratados para liquidá-lo, pois ele representava a maior ameaça a Ratsiraka. Em dezembro, outros 12 mercenários desembarcaram numa das Ilhas Comores com o objetivo de fomentar um golpe de Estado, mas foram surpreendidos pelas tropas governamentais. Seis morreram e os demais foram presos.