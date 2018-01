Mercenários podem ser condenados à morte no Zimbábue O governo do Zimbábue advertiu nesta quarta-feira que 64 supostos mercenários que estavam a bordo de um avião retido no principal aeroporto do país estão sujeitos à pena de morte se forem considerados culpados. "Eles enfrentarão as maiss severas punições previstas por nossas leis, o que inclui a pena de morte", esclareceu o ministro das Relações Exteriores do Zimbábue, Stan Mudenge, depois de uma reunião de rotina com diplomatas estrangeiros em Harare. Ele não revelou quais acusações poderiam ser apresentadas contra os suspeitos nem disse quando eles deverão comparecer perante a corte. Ainda não se sabe para onde iriam os supostos mercenários nem o motivo da viagem. Os tripulantes do velho Boeing 727-L100 retido no domingo no Aeroporto Internacional de Harare disseram às autoridades locais que o avião levava mineiros para trabalharem nas nações centro-africanas de Congo e Burundi, informou a televisão estatal. Entretanto, o ministro de Interior do Zimbábue, Kembo Mohadi, disse que o avião teria sido fretado por mercenários sul-africanos com assistência de forças especiais britânicas. O número de registro de avião, N4610, está em nome da companhia aérea Dodson Aviation Inc., com sede nos Estados Unidos. A empresa, por sua vez, alega que a aeronave foi "vendida há uma semana". Investigadores disseram em Harare que a Dodson comprou o avião da Força Aérea dos EUA. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, já acusou em diversas ocasiões os governos americano e britânico de conspiraram para derrubar seu regime.