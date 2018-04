Mercosul aprova retorno do Paraguai

MONTEVIDÉU - O Mercosul aprovou nesta sexta-feira, 12, o retorno do Paraguai ao bloco. Suspenso há um ano em razão do controvertido processo de impeachment do presidente Fernando Lugo, o país voltará a fazer parte da aliança em 15 de agosto, quando o presidente eleito do país, Horácio Cartes, tomará posse.

"A reincorporação do Paraguai foi aprovada", disse o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. "Amamos o Paraguai. Nos comprometemos coletivamente a iniciar as ações imediatas para reincorporá-lo."

Argentina, Uruguai e Brasil homologaram a adesão da Venezuela ao bloco durante a suspensão paraguaia. O Congresso do país hesitava em referendar a entrada de Caracas no mercado aduaneiro.

A presidente Dilma Rousseff disse que o país é essencial para o bloco. "A posse do presidente Cartes é motivo de esperança. O Paraguai e o povo paraguaio são partes essencial do destino do Mercosul", declarou. "Queremos que eles voltem."

Maduro tornou-se hoje o presidente pro-tempore do Mercosul pelo período de seis meses. O presidente bolivariano disse esperar que o Mercosul transcenda o lado comercial