Mercosul e CAN vão negociar acordo A negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul ea Comunidade Andina (CAN) deverá começar em janeiro de 2002. A decisão foi reafirmada na tarde desta quarta-feira pelos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Hugo Banzer, da Bolívia, na Declaração de Tarija. O documento foi assinado por ambos os presidentes nos campos bolivianos de produção de gás natural da Petrobras. O texto assinala que o acordo comercial entre os dois blocos permitirá a ?formação de um espaço econômico-comercial ampliado na América do Sul? e tenderá a ?reforçar a posição dos países sul-americanos nas importantes negociações comerciais multilaterais?. O presidente Fernando Henrique ainda se comprometeu com a Bolívia a trabalhar para a aplicação imediata das preferências tarifárias (reduções nas alíquotas), aprovadas pelo Mercosul em dezembro de 2000.