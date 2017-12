Mercosul está fraco para negociar Alca, dizem especialistas O presidente da Associação de Empresas Brasileiras para a Integração no Mercosul (Adebim), Michel Alaby, acredita que o bloco está entrando enfraquecido nas negociações para a criação da Alca, que começaram efetivamente nesta semana. "Considerando os eventos da última semana, está mais do que claro que o bloco não está coeso", afirmou o empresário. Michel Alaby está em Buenos Aires para participar do VI Fórum Empresarial das Américas, em paralelo à Reunião Ministerial da Alca. Alaby defendeu que, caso a Argentina adote uma postura de negociar um acordo bilateral com os Estados Unidos, o Brasil deve adotar uma nova estratégia e também buscar entendimento individual com Washington. Para Alaby, o futuro do Mercosul está nas mãos da Argentina e na predisposição do país vizinho de voltar atrás na consolidação da união aduaneira em favor de tornar o bloco uma zona de livre comércio. "O Brasil não tem as mesmas opiniões", ressaltou o empresário. Como exemplos da falta de unidade dentro do bloco, Alaby cita três casos: "Na crise da vaca louca, nossos parceiros afirmaram que poderiam suprir mercados que o Brasil viesse a perder (Canadá, Estados Unidos e México); o Brasil proibiu a entrada de produtos vegetais da Argentina; a Argentina decidiu unilateralmente reduzir a Tec para importação de bens". "Com tudo isso, dá para falar em coesão? Não conseguimos ver posições parecidas nem nas negociações para a Alca. Ao contrário, cada um quer negociar por si", destacou. O professor Gilberto Dupas, diretor do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP, diz que o fortalecimento do Mercosul é a base da estratégia de inserção do Brasil na economia globalizada, já que o bloco dá mais peso ao País nas negociações internacionais. Dupas admite, no entanto, que a coesão do bloco vive um momento delicado. "Não dá para prever o futuro, mas o fato é que os resultados da Alca vão depender muito do que quiserem os Estados Unidos, pois estamos enfraquecidos", destaca o professor.