Merenda escolar envenenada mata 22 crianças na Índia

(Atualizada às 12h30) PATNA, ÍNDIA - Vinte e duas crianças morreram de intoxicação alimentar após comerem a merenda em uma escola primária de Masrakh, no Estado de Bihar, leste da Índia. Os alunos morreram na terça-feira e foram enterrados nesta quarta, 17.

Outras 30 crianças, com idade entre 8 e 11 anos, foram hospitalizadas. Dessas, três estão em estado grave. Autoridades escolares interromperam imediatamente a distribuição da refeição, composta por arroz, lentilhas, soja e batatas, quando os alunos começaram a passar mal.

De acordo com o ministro da educação do Estado de Patna, P.K. Sahi, uma investigação preliminar indica que a comida poderia estar contaminada com organofosforados, usados como inseticida em plantações de arroz e trigo. Mas não está claro como as substâncias químicas chegaram aos alimentos. Segundo um funcionário do governo, a comida pode não ter sido apropriadamente lavada antes de ser cozida.

Moradores locais disseram que o problema parece ter origem no acompanhamento de soja e batatas, não no arroz. Crianças que não comeram o acompanhamento estavam bem, embora tenham comido arroz e lentilhas, afirmaram vários moradores.

Sahi disse que a comida e os utensílios de cozinha foram apreendidos pelos investigadores. "Se foi um caso de negligência ou foi intencional, só saberemos assim que o inquérito for concluído", disse ele.

O programa de merenda na Índia é um dos maiores do mundo para nutrição infantil. Governos estaduais têm a liberdade de decidir a respeito do conteúdo das refeições e seu horário, dependendo das condições locais e da disponibilidade de alimentos. O programa foi iniciado primeiro no sul da Índia, onde era visto como um incentivo para que pais pobres enviassem seus filhos para a escola.

Desde então, programa tem sido replicado em todo o país, abrangendo cerca de 120 milhões de estudantes, e faz parte dos esforços para combater a desnutrição, mal que segundo o governo afeta quase metade das crianças indianas. Embora haja reclamações ocasionais sobre a qualidade da comida servida e a falta de higiene, a tragédia em Bihar parece não ter precedentes na implementação do programa./ AP e AE