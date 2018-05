Mergulhadores acham corpo de 12ª vítima de naufrágio Mergulhadores da Guarda Costeira encontraram o corpo de uma mulher no navio de cruzeiros Costa Concordia, elevando o número total de mortos no naufrágio para 12, afirmou um oficial da polícia italiana. Os mergulhadores descobriram o corpo no sentido da popa no quarto de 17 decks do navio, oito dias após a embarcação atingir algumas rochas e tombar para o lado na costa noroeste da Itália, segundo o oficial. As informações são da Dow Jones.