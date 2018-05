Mergulhadores avaliam casco do Costa Concordia para extrair combustível

Veja também:

Enquanto os técnicos da companhia holandesa inspecionam o casco, as equipes de resgate italianas continuarão as ações de busca dos cerca de 20 desaparecidos após o naufrágio do cruzeiro no dia 13 de janeiro.

Os trabalhos de busca serão concentrados na altura da ponte 3, depois da localização ontem nessa região de dois corpos, elevando para 15 o número de mortos.

A operação dos mergulhadores da Smit Salvage inclui uma descida a 20 metros para estudar as condições do casco antes de começar o isolamento do primeiro dos 17 tanques que serão esvaziados.

O chefe da Defesa Civil italiana, Franco Gabrielle, afirmou na segunda-feira em entrevista coletiva que o cruzeiro está estável, sustentado em três pontos por formações rochosas, por isso agora são consideradas seguras as tarefas de remoção do combustível.

A extração será feita mediante uma perfuração no casco e a partir desse local será bombeado o combustível. De uma segunda abertura, o tanque será preenchido com água do mar para evitar que o esvaziamento provoque movimentação do navio.