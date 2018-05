Mergulhadores encontram corpo de 12ª vítima de naufrágio na Itália

ILHA DE GIGLIO - Mergulhadores da Guarda Costeira encontraram o corpo de uma mulher no navio de cruzeiros Costa Concordia, elevando o número total de mortos no naufrágio para 12, afirmou um oficial da polícia italiana.

Os mergulhadores descobriram o corpo no sentido da popa no quarto de 17 decks do navio, oito dias após a embarcação atingir algumas rochas e tombar para o lado na costa noroeste da Itália, segundo o oficial.

As buscas continuam neste sábado. Para tornar a entrada e saída da embarcação mais fácil, os mergulhadores fizeram mais buracos por meio de explosões na carcaça do navio.