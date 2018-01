Mergulhadores ocidentais são resgatados no Egito Doze mergulhadores estrangeiros foram resgatados hoje na costa egípcia do Mar Vermelho depois de terem ficado desaparecidos por cerca de 11 horas. Os mergulhadores, cinco britânicos, cinco portugueses e dois belgas, foram avistados por um helicóptero nas proximidades do resort al-Quseir, 330 km ao sul da capital, Cairo, e resgatados por lanchas da Marinha egípcia. Os 12 faziam parte de um grupo de 22 mergulhadores que exploravam as águas ao redor da ilha al-Akhawain. Aparentemente, todos estavam em boas condições de saúde. As águas do Egito são uma atração para mergulhadores de todo o mundo.