Merkel apoia ex-ativista para presidente O governo da chanceler alemã, Angela Merkel, e os principais partidos de oposição chegaram ontem a um acordo para nomear Joachim Gauck como o candidato a presidente do país, depois da renúncia, na sexta-feira, de Christian Wulff. A maioria dos alemães (54%) prefere Gauck, ex-ativista da Alemanha Oriental para presidente, indicou uma pesquisa publicada ontem pelo semanário Bild am Sonntag. O próximo presidente alemão, que tem um papel mais cerimonial, será eleito em uma assembleia especial no mês que vem.