Merkel chega à Jordânia em viagem pelo Oriente Médio A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, chegou neste sábado, 31, a Ácaba, cidade jordaniana às margens do Mar Vermelho, no início de uma viagem pelo Oriente Médio que incluirá os territórios palestinos, Israel e o Líbano, informaram fontes oficiais jordanianas. Merkel, que ocupa a presidência rotativa da União Européia (UE), se reunirá com o rei Abdullah II da Jordânia para debater os últimos eventos na região. Segundo funcionários jordanianos, a previsão é de que as conversas entre os líderes se concentrem na revitalização do processo de paz no Oriente Médio e no retorno de palestinos e israelenses à mesa de negociações. Merkel e Abdullah II também discutirão os resultados da Cúpula da Liga Árabe realizada nos dias 28 e 29 na Arábia Saudita, assim como a iniciativa árabe de paz relançada pelos líderes no encontro, acrescentaram as fontes. A iniciativa oferece o reconhecimento de Israel por parte dos Estados árabes, em troca da retirada israelense dos territórios tomados de seus vizinhos na Guerra dos Seis Dias, em 1967. O plano também pede a criação de um Estado palestino independente com capital em Jerusalém Oriental e uma solução para o problema de milhões de refugiados palestinos baseada na resolução 194 da Assembléia Geral da ONU, de 11 de dezembro de 1948. Essa resolução determina que "os refugiados (pela guerra de fundação de Israel) que queiram retornar a suas casas e viver em paz com seus vizinhos devem poder fazê-lo na data previsível mais próxima". Durante a Cúpula, a iniciativa, aprovada em 2002, voltou a ganhar força e os líderes árabes decidiram lançar uma campanha para divulgar seu conteúdo na comunidade internacional. Matéria ampliada às 13h45 para acréscimo de informações