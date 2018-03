Merkel chega à Turquia para discutir guerra na Síria

A agência Anatólia News informou que Merkel desembarcou na cidade de Gaziantep, no sudeste da Turquia, de onde viajará até Kahramanmaras para visitar tropas alemãs que estão posicionadas no local desde janeiro. Os 300 soldados alemães na região estão operando mísseis Patriot como parte da missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para proteger a fronteira turca de qualquer contágio do conflito na vizinha Síria.

Um oficial alemão informou que a Síria será o principal assunto da reunião entre Merkel, o primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, e o presidente Abdullah Gul, a se realizar em Ancara nesta segunda-feira (25).

As ambições da Turquia de fazer parte da União Europeia também estão na agenda e devem ser discutidas entre os líderes dos dois países. Embora a Alemanha tenha se oposto à proposta turca de se juntar ao bloco, defendendo uma "parceria privilegiada" entre os dois países, Merkel disse hoje que é favorável a abrir um novo capítulo nas negociações.

Os esforços da Turquia para integrar o bloco europeu estão paralisados nos últimos anos, em grande parte devido à longa disputa com o Chipre e à oposição ferrenha de outros países membros da UE. As informações são da Dow Jones.