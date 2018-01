Merkel critica retirada de cartaz de ópera por medo do islamismo A premier alemã, Angela Merkel, criticou a decisão da Deutsche Oper de Berlim de retirar da programação de outono a ópera "Idomeneo", de Mozart por medo da violência islâmica. "Temos que tomar cuidado para não nos deixarmos intimidar pelo medo da violência radical. Não é tolerável uma autocensura por medo", disse Merkel ao jornal Neue Presse. Segundo a premier, "a autolimitação só se justifica como uma decisão responsável dentro de um verdadeiro diálogo entre as culturas, completamente pacífico". A Deutsche Oper suspendeu a produção de Hans Neuenfels, que propõe um mundo sem deuses e foi recebida com uma saraivada de críticas. Ao fim dela aparecem em cena as cabeças de Poseidon, Jesus Cristo, Maomé e Buda. A diretora geral do teatro, Kirsten Harms, tinha justificado esta decisão argumentando que em meados de agosto o ministro do Interior do governo regional berlinense, Ekhart Koerting, informou a ela de um telefonema anônimo alertando para o perigo que a ópera podia Representar. Segundo Harms, Koerting disse que como amante da Deutche Oper "não gostaria de passar um dia em frente ao teatro e ver que ele não existia mais". O próprio Koerting e a polícia de Berlim negaram no entanto ter recebido ameaças concretas e que a diretora agiu por conta própria. A decisão, sem precedentes na Alemanha, acontece às vésperas da conferência do ministro do Interior, Wolfgang Schäuble, com líderes muçulmano, para abrir um diálogo entre culturas que favoreça a integração na Alemanha.