Merkel diz esperar que refugiados voltem para suas casas após fim da guerra

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse esperar que os refugiados sírios deixem a Europa e retornem ao seu país assim que a guerra civil na Síria terminar. A declaração foi feita nesse sábado, 31, em resposta à preocupação de que a Alemanha não seja capaz de lidar com o contínuo fluxo de imigrantes que vem recebendo.

"Nós esperamos que assim que a paz for restabelecida na Síria e quando a organização terrorista Estado Islâmico for cerceada, muitos refugiados retornem para suas casas", afirmou Merkel a membros do seu partido durante um encontro que foi transmitido pelas televisões alemãs.

As recentes mudanças na legislação do país deverão reduzir significativamente o número de imigrantes. No ano passado, 1,1 milhão de imigrantes, principalmente, árabes, afegãos e africanos migraram para a Alemanha em busca de asilo. Muitos deles arriscaram a vida para chegar até a nação, em perigosas jornadas. As autoridades têm tentando acomodar o fluxo e Merkel vem enfrentando o aumento do descontentamento da população, principalmente, depois da suspeita de que estrangeiros tenham sido responsáveis por casos de ataques sexuais na noite do Ano Novo em Colônia.

Fonte: Dow Jones Newswires.