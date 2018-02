Merkel diz que é preciso manter conversas com a Rússia A porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Christiane Wirtz, afirmou que é importante continuar as conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apesar das discordâncias sobre a Ucrânia. Christiane disse que Merkel "tem conversado com o presidente russo por meses, desde o início da crise" e "escutado o que ele tem a dizer".