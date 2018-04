Merkel diz que Grécia consegue progresso aos poucos

Os comentários de Merkel parecem reforçar uma mudança na posição da Alemanha, que agora mostra uma maior paciência com a Grécia e o fato de o país não estar cumprindo suas metas de reformas estruturais e medidas de austeridade, combinada com os credores internacionais em troca do segundo pacote de resgate.

Esta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu que a Grécia receba uma prorrogação de dois anos no prazo para cumprir suas metas fiscais. Merkel, que visitou Atenas na última terça-feira, tem dito que essa prorrogação só poderá ser avaliada após o relatório da troica de credores internacionais - que além do FMI conta com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE).