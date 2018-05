Merkel faz visita surpresa a soldados no Afeganistão A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou às tropas alemãs no norte do Afeganistão que as batalhas deles com insurgentes são "uma nova experiência". Merkel fez uma visita surpresa aos soldados para homenagear o serviço que prestam às forças lideradas pela Organização do Tratado das Nações Unidas (Otan).