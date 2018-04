Merkel faz visita surpresa ao Afeganistão

A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, chegou de surpresa a Cabul neste sábado, 3, para visitar as tropas alemãs no Afeganistão e se reunir com o presidente Hamid Karzai, informaram fontes do governo alemão. A chefe do governo alemão, que havia encerrado uma visita à Índia, chegou à capital afegã num avião militar, depois de uma escala no Uzbequistão. É a primeira visita de Merkel ao Afeganistão. O Parlamento alemão aprovou em meados de outubro a extensão de duas das missões da Alemanha no Afeganistão por mais um ano. Em novembro, o Bundestag (câmara baixa) votará o prolongamento da operação Liberdade Duradoura, liderada pelos Estados Unidos. O Parlamento já aprovou a permanência de seis aviões de reconhecimento Tornado e 3.500 soldados, integrantes da Força Internacional de Assistência à Segurança no Afeganistão (Isaf), sob comando da Otan. Merkel voltará à Alemanha esta noite, segundo fontes governamentais.