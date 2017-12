Merkel inicia viagem ao Egito e a países do Golfo Pérsico A chanceler alemã, Angela Merkel, partiu neste sábado de Berlim numa viagem de quatro dias que a levará ao Egito e a vários países do Golfo Pérsico. Em seus compromissos no Egito, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes e no Kuwait, Merkel buscará uma maneira de fazer os países contribuírem para o processo de paz no Oriente Médio. A viagem de Merkel começará pelo Cairo, aonde ela chegará esta tarde para se reunir com o presidente e o primeiro-ministro do Egito, Hosni Mubarak e Ahmed Nasif, respectivamente. Paralelamente, o ministro da Economia alemão, Michael Glos, fará outra viagem pela região, acompanhado por uma delegação de empresários. Fontes do Governo alemão explicaram que as duas viagens não foram unificadas para ressaltar o caráter político das visitas que Merkel fará.