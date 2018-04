Merkel lamenta ausência de dissidente chinês em jantar

"Infelizmente, o advogado não pode participar. Eu lamento", disse Merkel a repórteres no centro empresarial de Cantão, no sul do país, ao final de uma visita de três dias, segundo transcrições do governo alemão. Merkel também defendeu que a China deveria ter confiança de que mesmo vozes dissidentes são necessárias para sua sociedade.

A chanceler disse ainda ter discutido com autoridades chinesas a questão dos direitos humanos e outros "assuntos sensíveis", como a situação no Tibet, embora não de forma "muito explícita". As informações são da Associated Press.