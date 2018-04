Merkel minimiza importância de reunião com a Rússia A chanceler alemã Angela Merkel saudou hoje a presença do presidente russo Dmitri Medvedev na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que será no mês que vem, mas advertiu que não se deve esperar muito desse fato. Durante entrevista à imprensa, ao lado do secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, Merkel disse que a cúpula vai permitir que a aliança militar e a Rússia analisem suas "ameaças comuns". "Isso significa falar de parceria", disse ela. "Não devemos esperar muito um do outro," afirmou.