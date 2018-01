Merkel parabeniza Obama por prolongar presença dos EUA no Afeganistão

BERLIM - A chanceler da Alemanha Angela Merkel parabenizou nesta sexta-feira, 16, os planos do presidente Barack Obama de prolongar a presença do exército dos EUA no Afeganistão, disse o porta-voz da alemã.

Obama anunciou na quinta-feira que os EUA manteriam 9.800 tropas no território afegão em 2016, destacando que as forças afegãs não estavam tão fortes quanto precisariam estar para justificar uma retirada rápida.

“Ela (Merkel) parabeniza o anúncio de ontem do presidente Obama sobre a presença futura dos EUA no Afeganistão”, disse o porta-voz Steffen Seibert em entrevista coletiva.

“Esse anúncio é um sinal importante para a comunidade internacional, é um sinal importante para os parceiros na coalizão com os EUA, mas acima de tudo, é um sinal importante para o povo afegão.” /REUTERS