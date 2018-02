Merkel pede que Putin apoie cessar-fogo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira e expressou sua preocupação com o fato de separatistas ucranianos da região de Donbas terem recebido reforços da Rússia, informou a porta-voz do governo alemão. Merkel também pediu a Putin que ele motive os separatistas para que concordem com o cessar-fogo bilateral e trabalhem pela estabilização da Ucrânia.

A porta-voz não mencionou, porém, a decisão de Putin de impor limites à importação de alimentos e produtos agrícolas vindos de países que tenham decretado sanções à Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.