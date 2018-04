Merkel pede urgência na escolha de presidente alemão

A chanceler alemã está sob pressão para encontrar um candidato que seja aceitável pelos principais partidos de oposição porque apenas com pequena maioria na Assembleia Federal ela provavelmente vai necessitar do apoio dos Democratas Sociais e dos Verdes para eleger o novo presidente.

Em reunião hoje na chancelaria, os líderes da coalizão que apoia Merkel discutiram os vários candidatos prováveis a ocupar o cargo, mas não se comprometeram com qualquer um em particular, segundo informou uma fonte familiar ao assunto. As informações são da Dow Jones.