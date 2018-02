Merkel promete milhões de euros para proteção de florestas A Alemanha prometeu 500 milhões de euros (786,2 milhões de reais) até 2012 para a proteção de florestas no mundo, o que segundo ativistas pode estimular as discussões na ONU sobre a preservação da biodiversidade global. A chanceler (primeira-ministra) Angela Merkel, elogiada pelos ambientalistas por seu empenho no ano passado pela adoção de metas climáticas na União Européia e G8, assumiu esse compromisso diante de uma conferência da ONU em Bonn, com a presença de 191 países. O evento de 12 dias termina na sexta-feira. Estudos da ONU dizem que o planeta enfrenta seu pior surto de extinções desde o fim dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Os especialistas reunidos em Bonn buscam formas de desacelerar o ritmo da extinção de plantas e animais. Os políticos passaram a levar a biodiversidade mais a sério devido ao aumento no preço dos alimentos, vinculado a vários fatores, como o aumento da demanda na Ásia e o uso intensivo de terras para a produção de biocombustíveis. Especialistas dizem que os cultivos agrícolas podem se ressentir da extinção de espécies selvagens. "Estamos prontos a assumir a responsabilidade", disse Merkel. "Estamos prontos para fazer tudo o que pudermos para salvaguardar as riquezas da nossa Terra e a fundação da vida para a humanidade", disse ela, acrescentando que cerca de 150 variedades animais e vegetais desaparecem a cada dia. Ela disse aos delegados que a Alemanha, maior economia da Europa, vai gastar 500 milhões de euros adicionais numa rede de florestas protegidas até 2012. Depois disso, o país vai ampliar os gastos dos atuais 200 milhões por ano para 500 milhões. Cerca de 20 por cento das emissões mundiais de gases do efeito estufa vêm da destruição de florestas, dizem os especialistas. Pagar para que camponeses de países em desenvolvimento protejam as florestas é uma das soluções apontadas pelos técnicos.