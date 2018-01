Merkel rebate críticas sobre Alemanha receber refugiados

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que permitir a entrada de dezenas de milhares de imigrantes que estavam na Hungria foi a decisão correta, rechaçando críticas feitas por um aliado conservador.

O líder da União Social Cristã, Horst Seehofer, afirmou que a decisão era "um erro que vai nos ocupar durante muito tempo", de acordo com a Der Spiegel. Seehofer afirmou que não vê "nenhuma possibilidade de colocar novamente a tampa da garrafa".

Merkel afirmou no sábado que "nós tomamos uma decisão na semana passada em uma situação de emergência". Ela acrescentou: "Estou convencida de que foi correta", de acordo com a agência de notícias DPA.

Merkel não mencionou diretamente Seehofer. Ela disse que a Alemanha faria justiça à responsabilidade de ajudar aqueles que precisam de proteção.

Simone Hilgers, porta-voz do governo da região da Alta Baviera, disse que 3.600 imigrantes chegaram em Munique no sábado de manhã e um total de 10.000 ou mais são esperados no decorrer do dia. O número se compara com os 5.800 que vieram sexta-feira. Pelo menos dois trens especiais eram esperados para deslocar alguns dos imigrantes para outras partes da Alemanha.

A Alemanha é o país que acolhe requerentes de asilo mais do que qualquer outra nação na Europa e espera receber, pelo menos, 800 mil neste ano. Fonte: Associated Press.