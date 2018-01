Merkel se manifesta contra proposta de tornar ilegal partido de ultradireita A premier alemã, Angela Merkel, se pronunciou contra a abertura de um novo processo para tornar ilegal o ultradireitista Partido Nacional Democrático (NPD), defendida por seus parceiros de governo social-democratas. "Uma nova solicitação de proibição, após a experiência do fracasso da anterior no Tribunal Constitucional, não teria razão de ser", disse a chefe do governo e presidente da União Democrata-Cristã (CDU) ao jornal "Ruhr Nachrichten". O NPD recebeu 7,3% dos votos nas eleições regionais do Estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, terra da premier. Com isso, a formação, que reúne simpatizantes neonazistas, elegeu representantes para uma câmara regional pela segunda vez, após as cadeiras obtidas dois anos atrás na Saxônia. No total, a extrema direita está presente em quatro dos 16 Estados federados do país. A União do Povo Alemão (DVU), aliada do NPD, tem representantes em Brandenburgo e na cidade Estado de Bremen. Na segunda-feira, o conselho do Partido Social-Democrata (SPD) defendeu uma nova solicitação de proibição do NPD. O governo e as câmaras do Parlamento iniciaram em 2000 um processo de ilegalização do NPD no Tribunal Constitucional, que fracassou por questões formais. OTC rejeitou a solicitação por entender que boa parte da documentação acumulada pelos serviços de inteligência se fundamentava em relatórios de policiais infiltrados.