Mesmo após oferta russa Irã mantém intenção de enriquecer urânio O ministro de assuntos exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki, afirmou nesta terça-feira em Tóquio que "não há volta" no programa de enriquecimento de urânio de seu país e que o objetivo final é realizar a atividade no território iraniano e não na Rússia. Em seu segundo dia de visita oficial ao Japão, Mottaki se reuniu nesta terça-feira com o primeiro-ministro do país, Junichiro Koizumi, e o ministro da economia, Toshihiro Nikai, para quem reafirmou a postura do Irã com relação à energia nuclear. O ministro iraniano afirmou que seu país não alterará suas atuais atividades ligadas ao enriquecimento de urânio "para fins científicos", apesar da pressão internacional contrária, inclusive do Japão, que nesta terça-feira afirmou a Teerã de que "há um limite" no que Tóquio pode fazer para evitar uma crise em grande escala. Em 6 de março, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) deve analisar um relatório sobre o programa nuclear do Irã, e o Conselho de Governadores da entidade já expressou sua intenção de enviar o caso ao Conselho Segurança da ONU, o que poderia levar à imposição de sanções a Teerã. Em entrevista coletiva, o ministro de relações exteriores do Japão, Taro Aso, disse que seu país tem uma longa relação com o Irã. Entretanto, enfrentar o Conselho de Segurança da ONU é o limite. Mottaki deu a resposta iraniana após se reunir com Koizumi e Nikai, com os quais também tratou de uma questão importante na relação entre os dois países: a compra do petróleo iraniano e os planos de exploração de uma imensa jazida no sul do país. Mottaki disse que no início seu governo pode aceitar a proposta de Moscou para enriquecer o urânio iraniano em território russo, mas seu "objetivo final" é realizar a operação no seu território. Desta forma, Mottaki jogou um balde de água fria sobre as expectativas criadas pelo governo russo há dois dias, quando afirmou que havia chegado a um pré-acordo com Teerã para enriquecer o urânio em território russo com o estabelecimento de uma empresa mista para este fim. No entanto, Mottaki deixou claro nesta terça-feira que ainda há pontos pendentes no pré-acordo, pois é necessário especificar "onde e durante quanto tempo" o urânio será enriquecido fora do Irã. Segundo a proposta de Moscou, os aspectos mais importantes do ciclo nuclear iraniano, como o enriquecimento do urânio (chave para obter matéria prima usada na fabricação de bombas atômicas), seriam realizados em território russo com supervisão da AIEA. Desta forma haveria a garantia de que o Irã não utilizaria um processo tecnológico que dê acesso a armas nucleares. Posteriormente, o urânio enriquecido seria levado ao Irã e utilizado nos reatores nucleares construídos com ajuda da Rússia em Bushehr, nas margens do Golfo Pérsico. O Irã decidiu retomar suas operações para o enriquecimento de urânio após a AIEA divulgar sua intenção de reportar o programa atômico iraniano ao Conselho de Segurança da ONU por descumprir as salvaguardas do organismo que vigia a não-proliferação nuclear. Em seu último relatório sobre o Irã, a AIEA indicou na última segunda-feira que, apesar de ter investigado o programa nuclear iraniano há três anos, várias perguntas continuam sem respostas por falta de transparência. A AIEA exigiu no dia 4 de fevereiro que o Irã "suspendesse totalmente todas as ações relacionadas ao enriquecimento e às atividades de re-processamento, incluindo pesquisa e desenvolvimento". No entanto, segundo o relatório apresentado na última segunda-feira pela AIEA, o Irã continua enriquecendo urânio em pequena escala na sua usina nuclear de Natanz, no centro do país.