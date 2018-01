Mesmo machucado O?Neal brilha na NBA Shaquille O´Neal teve que usar uma proteção especial nas costas e suportar dores nas costelas, mesmo assim o gigante deixou sua marca, ontem, ao fazer 31 pontos e comandar a vitória do Miami Heat sobre o Atlanta Hawks, por 116 a 102. Foi a décima segunda vitória consecutiva do Miami nesta temporada da NBA, time líder absoluto da Divisão do Sudeste. Outros resultados: New York 119, Orlando 111; Washington 106, Charlotte 87; Indiana 100, New Orleans 82; Detroit 100, New Jersey 90; Memphis 96, L.A. Clippers 76; Seattle 98, Utah 88; Philaelphia 111, Portland 104; Golden State 104, Denver 101.