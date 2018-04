Mesmo tímido, documento é um passo importante A "Revisão da Política Nuclear" (NPR, em inglês) anunciada ontem representou, inevitavelmente, uma melhora em relação ao documento anterior. Publicada em 2002, no auge do governo George W. Bush, a última NPR rejeitava o controle de armamento e defendia o combate à proliferação com ataques preventivos. Em vez disso, a versão de Obama coloca seu governo de vez no campo dos que favorecem o controle multilateral, com uma promessa de desarmamento futuro.