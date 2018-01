Mesquita de Roma recebe 20.000 fiéis A grande mesquita de Roma, a maior da Europa, recebeu cerca de 20 mil fiéis para as celebrações da Festa do Sacrifício, comandadas pelo imã egípcio Mahmoud Shweita. Para poder acolher o enorme número de fiéis, a direção da mesquita deve repetir a celebração em três turnos, a partir das 8h30 (horário local) da manhã de hoje. O imã Shweita deixou a mesquita depois da cerimônia para dirigir-se ao matadouro municipal e supervisionar diretamente o sacrifício ritual dos carneiros, segundo a crença islâmica. "Existe a necessidade de fazer reviver o senso religioso e valorizar mais a espiritualidade entre todos os homens, para fazer frente ao risco de sermos arrastados pelo consumismo", afirmou Scialoja, recentemente nomeado membro da Consulta Islâmica criada pelo ministro do Interior, Giuseppe Pisanu.